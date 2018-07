Muž držel v americkém supermarketu 50 rukojmí. Jedna žena zemřela

Dvě hodiny předtím, než vtrhl do obchodu, postřelil muž z neznámých důvodů svou babičku a zranil další ženu, kterou přinutil nastoupit do svého auta. Policisté následně vůz pronásledovali a stříleli po něm. Muž nakonec narazil do sloupu poblíž obchodu Trader Joe’s a vběhl dovnitř.

„Před obchodem muž začal střílet na policisty, kteří ho pronásledovali. Během této přestřelky byla bohužel zabita jedna žena,“ uvedl velitel losangeleské policie Michael Moore s dovětkem, že není jasné, zda ženu zasáhla střelba útočníka, nebo odvetná palba policistů.

