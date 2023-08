Japonský influencer, jenž si přezdívá Toco, má zvláštní zálibu. Za více než 300 tisíc korun si nechal na míru vyrobit kostým psa, konkrétně hnědobílé kolie, v němž se ukazuje na internetu. Nyní do něj oblečený poprvé prošel na ulici a nezapomněl přitom natočit překvapené reakce kolemjdoucích.

Japonec vyrazil do ulic v hyperrealistickém psím obleku.

Mezi největší bizarnosti internetu se řadí tvorba Japonce Toco. Na svůj YouTube kanál s názvem I want to be an animal natáčí videa, které lidé šokují. To poslední zachycuje, jak se poprvé vydal na veřejné prostranství jako pes.

Muž chodí na ulici v převleku psa



Video, v němž influencer aportuje, prochází se po chodníku, převaluje se a mává na kolemjdoucí, se stalo virálním. Shlédlo ho více než 7,1 milionů lidí, což je na jeho kanál s 47,8 tisíce odběrateli rekordní číslo. Potkal se na něm dokonce s reálnými psy, kteří od něj utekli. Ke svému kostýmu přidal postroj přivázaný kolem jeho chlupatého břicha.

Influencer řekl, že video bylo natočeno loni během jeho rozhovoru pro německou televizní stanici RTL.

Vysněná identita

Toco byl podle portálu New York Post nervózní, když se měl odvážit jít v kostýmu mezi lidi. „Pamatujete si své sny, když jste byli malí? Já jsem do své maturitní ročenky napsal, že chci být psem a chodit ven,“ uvedl youtuber.

Dodal, že se zrovna kolií rozhodl stát kvůli velikosti obleku, do kterého se tak akorát vejde. V kostýmu se podle jeho slov dá pohybovat, nesmí se to ale přehánět. Pak už to totiž nebude vypadat jako psí chůze.

Jako pes chce Japonec jíst i psí žrádlo



Navzdory tomu, že si díky svému bizarnímu koníčku vysloužil slávu na internetu, před svou rodinou své sklony skrývá. „Zřídkakdy to říkám svým přátelům, protože se bojím, že si o mě budou myslet, že jsem divný. Většina kolegů také neví, že se mimo práci oblékám jako pes,“ svěřil se. Proto zatím nechce ukázat svou reálnou tvář.

Autentický kostým

Společnost Zeppet, která kostým psa vyrobila, uvedla, že výroba trvala 40 dní a stála přes 14 tisíc dolarů (převodem tedy více než 300 tisíc korun). Zaměstnanci podle serveru Men's Journal šli dokonce tak daleko, že replikovali kosterní strukturu skutečné kolie, aby byl kostým co nejrealističtější.

„Kromě toho jsme analyzovali fotografie z různých úhlů, s cílem vymyslet srst psa tak, aby přirozeně splývala,“ řekl jeden z výrobců převleku.

Dalším mužem, který se obléká jako pes, jenž naopak neskrývá svou pravou identitu, je dvaatřicetiletý Brit Tom Peters. Jako Spot se podle jeho slov snaží co nejautentičtěji žít svůj život malého štěněte. Hraje ho tak, že spí v kleci, chodí po čtyřech a pojídá psí pamlsky, to všechno v obleku dalmatina. V reálném životě pracuje jako osvětlovač a divadelní technik.

„Nestaráte se o peníze, jídlo nebo práci. Je to o získání povolení chovat se způsobem, který je přirozený a primitvní,“ řekl Peters před sedmi lety pro list The Guardian.

Zatímco dříve by byl Tom Peters výlučně považován za blázna a možná skončil v sanatoriu pro choromyslné, dnes už je vnímám společností smířlivěji. I třeba proto, že se k jedincům, kteří se cítí, že jejich tělo by mělo být jiné, se staví mnohem chápavěji i Světová zdravotnická orgainizacem, jak jsme před časem informovali v našem článku. Jde například o ty, kteří žádají o změnu pohlaví.

„Neumíme změnit software, tedy to, co mají naši pacienti v hlavě, čím se cítí být. V rámci možností se alespoň snažíme změnit hardware, tedy jejich tělo. Psychologickou a psychiatrickou intervencí, hormonální léčbou, operací i následnou psychologickou terapií. Tak, aby se i vzhledem co nejvíc přiblížili pohlaví, kterým se cítí být," uvedl k tématu někdejší nenormálnosti přední český sexuolog Petr Weiss v rozhovoru pro Deník.

Nad tématem se ve svém komentáři zamyslel i šéfkomentátor Deníku Martin Komárek. „Ostatně transgender má antickou předlohu. Slavný věštec Teireisiás ubil nevěda posvátného hada. Božstvo ho za trest proměnilo na deset let v ženu. Ta, jak známo, byla tehdy muži podřazena. Když trest vypršel, ptali se mudrce, zda větší sexuální rozkoš zažívá muž, či žena. On jim odpověděl, že žena prožívá desetkrát víc potěšení. To by vysvětlovalo, proč se muži předělávají. Proč ženy, zůstane otázkou, když muži už dnes o výsadní postavení přišli," napsal ve svém komentáři Martin Komárek.

Internet má pro lidi se zálibou převlékat se do psích kostýmů už i termín. Říká se jim human pups (lidská štěňata).