Muž, kterého zabili Sentinelci, chtěl šířit křesťanství. Ježíš vás miluje, volal

Sedmadvacetiletý Američan John Allen Chau zemřel minulý týden poté, co se vydal na území Severního Sentinele. Ten je součástí indického souostroví Andamany a Nikobary. Jde o území, které indická vláda označuje za chráněnou oblast a zakázala na něj přístup.

Místní obyvatelé jsou totiž jedni z posledních lidí, kteří nejsou dotčeni moderní civilizací. Žijí jako v době kamenné a brání se veškerým stykům s cizinci. Po nezvaných návštěvnících často střílí z luku a další útoky nejsou výjimkou.

Muž, který se na ostrov i přesto vydal si podle AFP najal rybářský člun a poté přesedl na kánoj, na které 15. listopadu sám doplul k pobřeží. Podle médií měl u sebe ryby a fotbalový míč. Ty měly být dary pro domorodce.

American John Allen Chau was killed by an endangered tribe on an island in the Bay of Bengal. What do we know about the Sentinelese?



