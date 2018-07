Brit otrávený novičokem nabyl vědomí. Jeho stav ale zůstává kritický

Charlie Rowley, kterého spolu s jeho partnerkou Dawn Sturgessovou na konci června otrávil stejný nervový jed jako bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, se v nemocnici probral z bezvědomí. Oznámila to Salisburská oblastní nemocnice. Žena v neděli zemřela.

Muž, který byl převezen do nemocnice 30. června je podle vyjádření stále v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Lékaři uvedli, že stav pětačtyřicetiletého muže je „stále velice špatný“.

O rok mladší Dawn Sturgessová, která se stejně jako on dostala do kontaktu s nervovým jeden, takové štěstí neměla a v neděli následkům otravy podlehla.

Rowleyho se Sturgessovou našli poslední červnový den v domě nacházejícím se na ulici Muggleton Road ve městě Amesbury v hrabství Wiltshire. Záchranku přivolal do domu Rowley, a to dokonce dvakrát. Nejdřív ke Sturgessové, která zkolabovala už v sobotu ráno, a později sám kvůli sobě, když začal cítit, že upadá do bezvědomí.

Britská policie v současnosti vyšetřuje možné spojení s případem Sergeje a Julie Skripalovými, kteří byli na začátku března otráveni stejnou látkou v pouze osm kilometrů vzdáleném Salisbury.

Šéfka anglického Státního zdravotního ústavu Sally Daviesová v reakci na nový případ otravy doporučila občanům v této oblasti, aby si přeprali oblečení a vyčistili důkladně i další vnější věci (boty, batohy a podobně) předtím, než je znovu použijí.