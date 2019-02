Vyškolený ošetřovatel, který v pečovatelském ústavu Hacienda HealthCare v arizonském Phoenixu pracoval sedm let, čelí obvinění ze sexuálního útoku a zneužití bezbranné osoby. Policie ho na základě výsledků analýzy DNA zadržela minulý měsíc.

Šestatřicetiletý Sutherland před soudem v okrese Maricopa uvedl, že se znásilnění nedopustil. „Pan Sutherland má, stejně jako vy nebo já, právo se bránit,“ řekl reportérům obhájce obžalovaného Dave Gregan. Žalobci podle něj nemají přímý důkaz a jeho klient nemá v minulosti žádný záznam v trestním rejstříku. Gregan zpochybnil také výsledky analýzy DNA a uvedl, že obhajoba provede vlastní testy.

Nathan Sutherland, The #haciendahealthcare worker accused of raping and impregnating an incapacitated woman has pleaded 'not guilty.' The former nurse, is now wearing a different uniform. #azfamily pic.twitter.com/3mgmsQArLU