Hansen nakonec ve své „lodi“, kterou pojmenoval Berta a která v sobě měla vyřezaný třeba i držák na kelímky, uplaval přes šedesát kilometrů. Vytvořil tak nový světový rekord. Svou netradiční cestu dokončil minulý týden, jak v sobotu na Facebooku informovalo město Bellevue, do kterého doplul.

Náročná plavba

Fotografie na sociálních sítích ukazují velmi bizarní pohled. Muž se krčí uvnitř obří dýně, která podle informací ze sociální sítě vážila téměř čtyři sta kilogramů. Úřady uvedly, že Hansen vyrazil po řece Missouri kolem půl osmé ráno a svou cestu dokončil krátce po půl sedmé večer.

Možná to zní jako obrovská zábava, ale plavba trvala dlouhých jedenáct hodin a Hansen si později postěžoval, že mu dala zabrat. „Ujel jsem přes šedesát kilometrů po řece, aniž bych se v té dýni postavil. Stále mě bolí kolena,“ řekl Hansen na videu, které zveřejnila agentura Reuters.

Podle jeho slov mu jedna podobná zkušenost už stačila. „Už to asi znovu nezkusím. Pokud někdo tento rekord překoná, budu se mu klanět,“ dodal s úsměvem.

Deníku Omaha World-Herald řekl, že vydržel srážky s písčinami a kamením, i silný déšť a chlad. „Řekl jsem si, že prostě budu pádlovat víc, abych se zahřál. Nepřemýšlel jsem o tom, že bych to vzdal. Po chvíli bez srážek začalo znovu pršet, Berta pak byla asi jen osm centimetrů pod čárou ponoru. Nikdy v životě jsem nebyl tak dlouho soustředěný, bylo to těžké,“ popsal své pocity při plavbě.

Zápis do Guinessovy knihy rekordů

Město Bellevue popisuje na Facebooku Hansena jako dlouholetého občana Nebrasky, jehož koníček je pěstování velkých dýní, tykví a další zeleniny. K pokoření rekordu ho prý inspirovalo, když viděl, jak se o něco podobného pokouší jiný vodák. „Vypadá to jako velmi netradiční, ne-li trochu bláznivý způsob, jak oslavit své šedesáté narozeniny, které měl včera,“ cituje Hansenovo vyjádření příspěvek na sociální síti.

Hansen před samotnou plavbou požádal představitele města, aby jeho výkon dosvědčili, kvůli věrohodnosti a podmínkám potřebným k zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Podle deníku Washington Post organizace zatím výsledek nepotvrdila, ale uvedla, že by překonal současný rekord v nejdelší cestě dýňovou lodí, který v současnosti drží Rick Swenson. Ten v roce 2016 urazil v obří zelenině (názory na to, zda je dýně ovoce nebo zelenina, se liší, pozn.red.) přes čtyřicet kilometrů v řece Grand Forks v Severní Dakotě.

Potvrzení, zda Hansen je skutečně novým světovým rekordmanem, ještě může chvíli trvat. Každý člověk, který touží po zápisu do Guinessovy knihy rekordů, totiž musí splnit přísné podmínky. Pro CNN to vysvětlil mluvčí Guinessovy knihy rekordů. „U našeho procesu podávání žádostí poskytujeme žadateli pokyny, které jsou specifické pro danou kategorii rekordů a které musí dodržet, aby se kvalifikoval. Tyto pokyny také podrobně popisují důkazy, které je třeba předložit. Po jejich obdržení a přezkoumání pak náš tým pro správu záznamů potvrdí úspěšnost či neúspěšnost pokusu o rekord,“ uvedl v e-mailu.

Dýně jsou proslulé svou schopností dosahovat mimořádných rozměrů, přičemž některé odrůdy váží přes přes 900 kilogramů.