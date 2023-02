Jezení zmrzliny i utírání zbytků jídla

„Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můj jazyk nabízí, je, že nemusím používat ubrousek,“ citoval deník The New York Times Stoeberla v rozhovoru pro Guinnessovu knihu rekordů s tím, že to pokládá za ekologickou výhodu. Kromě toho, že místo ubrousků na utírání zbytků jídla z obličeje používá svůj jazyk, umí také efektivněji jíst zmrzlinu a snadno dosáhnout zbytku dezertu na dně kelímku.

Ze své vlastnosti udělal také jakýsi talent, kdy si jazyk obaluje do fólie a namáčí ho do různých barev, aby mohl kreslit. „Dalo by se tomu říkat umění. Zabalím si jazyk do potravinářské fólie, namočím ho do akrylové barvy a nanesu na plátno,“ přiblížil.

Pokud si nedá pozor, může se udusit

Jeho rekordní fyzická abnormalita ho dostala do několika známých módních kampaní. Pracoval například pro italskou módní společnost Diesel. Před třemi lety se taky objevil v italském televizním pořadu "La Notte Dei Record".

Dlouhý jazyk mu však přináší i negativa. Pokud si Stoeberl nedá pozor, může se kvůli němu ve spánku dusit.

Není přitom jediný v rodině, kdo podědil zvláštně dlouhý jazyk. Má ho i Stoeberlův mladší bratr Chad. Rekordman uvedl, že na sebe v dětství často vyplazovali jazyky, přitom ani netušili, jak rekordně dlouhé jsou.

Nejširší jazyk a nejdelší nehty

Mezi další jazykové rekordmany patří žena s nejdelším jazykem na světě Chanel Tapperová, která se může chlubit délkou 9,75 centimetru. Dante Barnes zase drží mužský rekord v největším obvodu jazyka o rozměru 12,19 centimetru. Jeho jazyk vypadá téměř jako „pingpongový míček“, měří 4,2 centimetru na výšku a čtyři centimetry na šířku. Nejširší jazyk na světě má Brian Thompson z USA, je dlouhý 8,88 centimetru. Majitelkou největších úst na světě je pak Samantha Ramsdellová z Connecticutu.

Pokud se jedná o další lidi s rekordně dlouhými částmi lidského těla, ženou s nejdelšími nohami (132 centimetrů) je Světlana Pankratová, nejdelší vousy měřící pět metrů patřily Hansi Langsethovi a nejdelší nehty o velikosti 7,5 metru zase Lee Redmondové.