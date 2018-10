Muž se pokusil ukrást z katedrály v Salisbury Magnu chartu. Donesl si kladivo

„Krátce po půl páté hodině odpoledne vstoupil do katedrály muž, který si sebou přinesl kladivo. Následně se neúspěšně pokoušel rozbít skleněnou schránku, v níž je umístěna Magna charta. Když zjistil, že se mu to nepodaří, uprchl. Policisté ho ale po chvíli zadrželi,“ citovala BBC reverenda salisburské katedrály.

Podle britské policie se pětačtyřicetiletému muži, jehož identita zatím nebyla zveřejněna, podařilo částečně rozbít jednu ze dvou vrstev skla, jež chrání vzácný dokument. Samotná listina však při incidentu nebyla poškozena. Muž nyní čelí obvinění z pokusu o krádež, držení útočné zbraně a výtržnictví.

Velkou listinu práv a svobod (Magna charta libertatum) vydal v roce 1215 anglický král Jan Bezzemek. Dokument omezoval některé pravomoci panovníka a výslovně vyjmenovával práva jeho poddaných, z nichž nejdůležitější bylo právo odvolání se proti nezákonnému uvěznění. Magna charta tak bývá považována za základ moderního práva.

