Zázrak po dvou týdnech. Unesenou čtyřletou Australanku našli v zamčeném domě

Před soud se znovu postaví 20. března ve městě Perth. „Dnešní přiznání viny je potvrzením vynikající práce policistů a toho, jak silný případ předložila policie,“ sdělil západoaustralský policejní ministr Paul Papalia stanici Sky News.

Stanice BBC uvedla, že podle australských médií přišlo Kellyho přiznání nečekaně a nejednoho člověka překvapilo. Mnozí očekávali zdlouhavý právní proces, na který se připravovali i policisté. V perthské věznici ho drželi už od 5. listopadu, kdy ho zadrželi na ulici nedaleko jeho domu.

The man charged with abducting little Cleo Smith pleads guilty. pic.twitter.com/PBANmyjeV1 — GWN7 News (@GWN7News) January 24, 2022

Děvčátko zmizelo 16. října ze stanu v kempu Blowholes, kde bylo na dovolené s rodiči. Že se jim ztratila dcera si uvědomili kolem půl sedmé ráno, když její matka Ellie Smithová šla po probuzení zkontrolovat své děti do první místnosti stanu. Vchod do něj byl ovšem doširoka otevřený a na nafukovací matračce vedle kolébky mladší sestry nebyla ani Cleo, ani její spacák.

Prvně se po celém okolí začaly organizovat velké pátrací akce, protože rodiče i policisté věřili, že se dívka jen zatoulala moc daleko a nemůže najít cestu zpět. Dívku nakonec hledali na souši, ze vzduchu i na moři.

BREAKING: Doll collector Terence Kelly has pleaded GUILTY to kidnapping 4yo Cleo Smith from a WA campsite in October @9NewsPerth @9NewsAUS pic.twitter.com/rShH7y0qMD — Louise Rennie (@lourennie9) January 24, 2022

Osmnáct dní se rodiče strachovali, zda svou dceru najdou. „Každá další hodina, která uplyne, zatímco je čtyřleté dítě v takovémto prostředí je… velmi, ale velmi znepokojivá. Proto o ni máme velmi vážné obavy,“ sdělil tehdy inspektor Jon Munday, který slíbil, že nenechají kámen na kameni při jejím hledání. A svůj slib splnil.

V zamknutém pokoji s panenkami

Po téměř třech týdnech dívku policie našla v domě Kellyho, kde ji objevili v zamknutém pokoji. „Našli jsme velmi důležitou informaci o jeho autě, které nás ve výsledku dovedlo až k jeho domu,“ řekl komisař Chris Dawson. Místní média informovala, že k tomuto průlomu došlo poté, co policie vystopovala číslo mobilu k telefonní věži poblíž kempu v době Cleina únosu.

Terence Darrell Kelly pleads guilty to kidnapping four-year-old Cleo Smith near Carnarvonhttps://t.co/KMQRc8tk6P pic.twitter.com/913e96Jdeo — alpнacenтaυrι? (@alphacentauriii) January 24, 2022

Když holčičku při nalezení detektiv Cameron Blaine zvedl do náruče, několikrát se jí zeptal, jak se jmenuje. „Jmenuji se Cleo,“ odpověděla a nikdo na místě se nedokázal ubránit slzám. „Vezmeme tě za maminkou a tatínkem, ano?“ odpověděl detektiv se slyšitelnou úlevou v hlase.

Dívka byla přitom celou dobu od rodiny relativně blízko. Únosce ji držel ve městě Carnarvon, jen pár ulic od domu rodičů. Po šťastném návratu k nim se k incidentu vyjádřila její matka na sociálních médiích. „Naše rodina je zase celá. Jsme neuvěřitelně vděční, že je naše holčička zase doma,“ napsala Smithová s úlevou.

BREAKING Man pleads guilty to abducting Cleo Smith, 4, from family tent in surprise twist https://t.co/TmP0Bc38Sr pic.twitter.com/ek4PD5drxV — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 24, 2022

Po znovushledání rodiny je navštívil i západoaustralský premiér Mark McGowan. „Je to velmi chytrá, energetická a roztomilá malá slečna. Vypadá, že je v pořádku i přes to všechno, čím si prošla,“ dodal.

Více informací o celém případu očekávají podle místního deníku Perth Now po druhém slyšení a odsouzení v březnu.