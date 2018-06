Muž tvrdil, že má bombu. Policie uzavřela nádraží v Londýně

Policie v 6:35 místního času dostala telefonát, že neznámý muž provolává, že má u sebe bombu. Muže zadržela, žádnou zbraň u něj však nenašla. Na místo dorazila i protiteroristická jednotka se samopaly a neprůstřelnými štíty.

"Muž ve věku 38 let byl zadržen a je nyní ve vazbě podle zákona o duševním zdraví," uvedla policie.

Londýnské dopravě incident v ranní špičce způsobil nemalé potíže, jedno z největších londýnských nádraží obnovilo provoz až po osmé hodině.

Charing Cross underground station closed. Dozens of armed counter terrorism officers going down into the station, police dogs, fire engines all pulled up outside, cordon going up. @BBCBreaking @bbclondon pic.twitter.com/lYMVw08an5

Police say they’d like to reopen #Charing Cross station as soon as possible now the man claiming to have a bomb has now been arrested - they’ve thanked passengers for their understanding. Cordon still up at the moment and lots of police still here. pic.twitter.com/Xqxt0uFVV0