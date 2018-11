Muž v Číně najel autem do lidí na zastávce. Nejméně sedm jich zabil

Na jihozápadě Číny ve městě Le-šan najelo auto na chodník a zabilo nejméně sedm lidí, čtyři lidi zranilo, informovala agentura AFP. Asijská média hovoří o devíti mrtvých, včetně těhotné ženy. Policie řidiče ihned zadržela a příčina nehody se vyšetřuje.

Auto najelo v čínském Le-šanu na chodník, zemřelo sedm lidí.Foto: Twitter.com/@jBgtr4vvZDpCQQu

Oficiální zpravodajská agentura Xinhua uvedla, že se vůz vřítil do lidí, kteří čekali na autobusové zastávce. Zda šlo o úmysl, nebo nehodu, vyšetřuje policie.

9 killed including a pregnant woman after a car crashed into a bus stop in Leshan, SW China's Sichuan Province on Tuesday morning. The driver has been detained and the investigation is ongoing. pic.twitter.com/9SJWVNfTuY — People's Daily,China (@PDChina) 27. listopadu 2018

Incident se odehrál jen pár dní poté, co řidič ve městě Chu-lu-tao v severovýchodní provincii Liaoning vjel do davu před základní školou. Při útoku zemřelo pět dětí a dalších 19 bylo zraněno. Devětadvacetiletý muž podle pozdějšího vyjádření policie jednal úmyslně. Chtěl spáchat sebevraždu kvůli hádkám s manželkou, informovala agentura Xinhua.

Podobný incident se odehrál i minulý měsíc, kdy nožem vyzbrojený muž najel do skupiny chodců ve městě Ning-po, přičemž zabil dva lidi a 16 jich zranil. V září pak zemřelo 11 lidí a 44 jich bylo hospitalizováno po útoku muže, který najel do davu v provincii Chu-nan. Po nárazu do lidí z automobilu ještě vyskočil a na oběti zaútočil bodnou zbraní.

Nehody způsobené vozidly jsou časté

Smrtelné dopravní nehody jsou v Číně vělmi časté, upozorňuje agentura AFP. Dopravní předpisy nejsou totiž příliš kontrolované a lidé je často porušují. Podle úřadů zemřelo při autonehodách jen v roce 2015 po celé zemi přes 58 tisíc lidí.

Například na začátku listopadu zemřelo 13 lidí, poté, co ve městě Čchung-čching na jihozápadě Číny sjel autobus z vysokého mostu. Následné vyšetřování ukázalo, že na vině byl pravděpodobně řidič, který se nevěnoval řízení a hádal se s pasažérkou, načež sjel z mostu do řeky. Do pátrací akce se poté zapojilo více než 70 lodí a desítky potápěčů.