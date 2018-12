Osm mrtvých a více než 20 zraněných si vyžádal úterní incident v Číně. Muž ozbrojen nožem unesl autobus a poté s ním vjel do davu ve městě Lung-jen na jihovýchodě Číny. Policie útočníka zadržela. Informoval o tom server South China Morning Post.

Podle čínské televize CCTV je podezřelým 48letý muž s příjmením Čchiou, který pochází z oblasti Lung-jenu a je podle všeho nezaměstnaný. Policie zadrženého zatím neidentifikovala a oznámila pouze, že případ vyšetřuje.

Spor s úředníky

Co muže k činu vedlo, zatím není známo. Televize CCTV však uvedla, že se Čchiou dostal do sporu s místními úředníky kvůli péči o svého otce. Poté usmrtil jednoho člověka a naskočil do autobusu, kde nožem ohrožoval řidiče a následně se vozidla zmocnil.

S autobusem pak vjel do kolemjdoucích. Kolik obětí je mezi cestujícími autobusu a kolik mezi zasaženými chodci, zatím není jasné. Jeden ze svědků uvedl, že autobus rovněž smetr tři skútry, taxi a auto.

Na sociálních sítích se objevily videozáznamy, na kterých byli vidět zranění lidé ležící na ulici a chaos, jenž panoval okolo. Nacházely se zde i rozdrcené motorky a vozidla.

Na jednom z videí lze rovněž zahlédnout policisty, kteří s útočníkem bojují a následně jej srazí na zem. Agentury AP a Reuters uvedly, že pravost videonahrávky a snímků se jim nepodařilo ověřit.

Podle South China Morning Post jezdí autobus centrem města, kde žije dva miliony lidí a náchází se zde vládní budovy i hlavní obchodní oblast. Místní byli incidentem šokováni. Jde prý totiž o velmi klidné a poměrně malé město.

Útoky s noži nejsou v Číně neobvyklé, jelikož zbraně jsou zde přísně regulovány. Podobný incident se odehrál v červnu v Šanghaji, kdy zemřely dvě děti. V říjnu pak bylo v jihozápadním městě Chongqing zraněno tucet středoškoláků, na které zaútočila žena s nožem.