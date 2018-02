Muž v Itálii střílel z auta po migrantech. Zranil šest lidí

Podle italského webu Corriere della Sera došlo k první střelbě krátce po jedenácté hodině odpoledne, kdy neznámý muž vystřelil z okna černé Alfy Romeo na dva mladé africké migranty, přičemž jednoho z nich poranil.

O chvíli později muž střílel znovu a i tentokrát byla jeho cílem dvojice migrantů. Střílelo se i na dalších dvou místech ve městě. Podle italských médií bylo při incidentu postřeleno šest lidí, jeden z nich byl do nemocnice převezen v kritickém stavu.

Italská policie již zadržela střelce, kterým byl osmadvacetiletý Ital bílé pleti pocházející z Maceraty. Agentura ANSA uvedla, že se jedná o Lucu Traianiho, který loni za protiimigrační stranu Liga Severu kandidoval v komunálních volbách. V okamžiku svého zatčení byl muž zahalen do italské vlajky a policisty zdravil fašistickým pozdravem.

