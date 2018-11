Muž v Melbourne zapálil auto a pobodal několik lidí. Jeden člověk zemřel

Incident se odehrál na ulici Bourke Street u obchodního centra Target v centru města přibližně v půl páté odpoledne místního času (7:30 SELČ).

Policisté byli na místo původně přivoláni kvůli hořícímu vozu. Jeden ze svědků, který poblíž nakupoval, pro australská média uvedl, že krátce předtím viděl nějakého muže, jak něco hází do zaparkovaného vozu. Předmět považoval za bombu.

Video taken in #BourkeStreet shows a man attacking police. @VictoriaPolice say they responded to a car fire on the corner of Bourke and Swanston streets after 4pm. A man was arrested at the scene. More here: https://t.co/SLKuUflTQt ? via @fayfayang pic.twitter.com/ZbtgxPvxcc

Podle britského listu The Guardian zaútočil muž na přivolané strážníky nožem. Ti ho však za pomoci dalších dvou lidí a nákupního vozíku zpacifikovali, přičemž byl útočník postřelen do oblasti hrudníku.

„Viděla jsem auto v plamenech, tedy spíš jeho pozůstatky. Lidé pobíhali a křičeli, že v něm vybuchla bomba,“ uvedla pro australský zpravodajský server Nine News Leah Drewová.

„Jela jsem tramvají, když jsem si všimla, že se na ulici něco děje. Viděla jsem dva policisty, jak se snaží uklidnit nějakého muže. Někteří říkali, že má v ruce nůž, ale sama jsem si toho nevšimla. Pak se ozvala hlasitá exploze a několik výstřelů. O chvíli později přijela ambulance a asi padesát policejních aut,“ popsala incident ABC i Meegan Mayová.

Police are not looking for anyone further at this early stage. A small number of people are being treated for stab wounds.



The exact circumstances are yet to be determined at this stage. The area has been cordoned off and the public are urged to avoid the area. (2/3)