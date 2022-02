V úterý však přišel překvapivý zvrat v případu. Místo ohlášení termínu jednání oznámil soudce, že dle psychiatrických posudků ze strany státu i nezávislých expertů není obžalovaný z důvodu nepříčetnosti schopný před soudem stanout.

Podle zpráv místních médií řekli žalobci soudu, že Burke uvěřil tomu, že mu tablet vysílá signály od členů QAnon. Obžalovaný policii následně popisoval, že ho zprávy nabádaly, aby zabil svou ženu a zachránil tak svět před sexuálním obchodováním s dětmi, uvedl server 12News.

Zatím není jasné, zda zprávy, o kterých Burke mluvil, byly skutečné nebo imaginární. Jisté ovšem je, že konspirační hnutí QAnon není a nebylo nikdy postaveno na reálném základu.

Obžalovaný muž, který měl problémy s duševním zdravím už v minulosti, vyšetřovatelům také řekl, že mu byl do mozku implantován čip. „Myslel si, že mu mohou lidé číst myšlenky,“ řekl soudu prokurátor okresu Gratiot Keith Kushion. Burke navíc uvěřil tomu, že jeho manželka byla ve skutečnosti synem Joe Bidena, ale prošla změnou pohlaví.

„Může se nám to zdát nelogické a šílené, ale představte si, že jste v jeho hlavě, kde jsou všechna tato bizarní přesvědčení reálná a velmi děsivá,“ obhajovala Burkea jeho advokátka Sarah Huserová.

Burke je nyní v Michiganském centru forenzní psychiatrie, kde stráví šedesát dní a podstoupí další testy. Poté soud určí, zda vrah stráví zbytek svého života v detenčním psychiatrickém zařízení, nebo půjde do vězení.

Ať’ už byly zprávy, o kterých se Burke zmínil, skutečné nebo ne, on sám jim věřil a byl přesvědčen, že pocházejí od někoho z hnutí QAnon.

Jde nejméně o šestý případ vraždy spojený s QAnon. Naposledy, v srpnu 2021, vzal otec dvou dětí Matthew Coleman své malé potomky z jejich domu v Santa Barbaře a odvezl je do Mexika, kde je oba ubodal.

Matthew Taylor Coleman, 40, was charged with two counts of foreign first-degree murder of United States nationals

He admitted to using a spear gun to fatally shoot his son Kaleo, two, and daughter Roxy, 10 months, because he was 'enlightened' by QAnon conspiracies pic.twitter.com/JgvqNMYOtd