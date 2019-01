Muž a žena byli převezeni do nemocnice. Média neuvádí, v jakém jsou stavu. Policista byl raněn do ramene. Na místě zůstávají jeho kolegové. Manchesterská radnice krátce po incidentu potvrdila, že silvestrovské oslavy v centru města budou pokračovat a že posílí bezpečnostní opatření.

Situaci popsal producent živého vysílání rozhlasové stanice BBC 5 Sam Clack, který byl shodou okolností „velmi blízko té nejděsivější věci“. Nejprve na tramvajové zastávce spatřil pobodaného muže a posléze uslyšel výkřik, uvedl.

„Žena srdceryvně křičela, vypadalo to, jako by se prali. Viděl jsem, jak se k němu blíží policisté v reflexních vestách. Přiblížil se ke mně,“ líčí útok Clack. „Sklopil jsem pohled a zaznamenal jsem, že drží nůž s černou rukojetí, s ostřím dlouhým dobrých 30 centimetrů“ dodal.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT