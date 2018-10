Ronald neměl s vraždou Kuciaka nic společného, tvrdí matka muže, který se oběsil

Sebevraždu čtyřiadvacetiletého Ronalda R., který byl identifikován na policejním identikitu v případě vraždy Jána Kuciaka, si jeho matka Martina nespojuje s případem, ale s nešťastnou láskou. Žena, která také jeho tělo objevila, přitom žila s obviněným řidičem z popravy novináře Miroslavem Marčekem. Informoval o tom server Čas.sk.

Ronald podle médií velice špatně snášel své zadržení policejní zásahovou jednotkou. Byl jedním z podezřelých, které policie zatkla, ale druhý den propustila. Ve středu večer byl nalezen oběšený na půdě svého domu.

Jeho matka Martina, kterou policejní zakuklenci při domovní prohlídce také zatkli a o den později propustili, trvá na tom, že se Marček s jejím synem ani neznal. Svůj vztah s obviněným mužem označuje jako kamarádský s tím, že trval pouze od června.

Serveru Čas.sk řekla, že Ronalda zatkli na základě toho, že ho dva nezávislí svědci viděli před vraždou nedaleko novinářova domu a poznali ho na identikitu. Obrázek však podle ní sedne na každého třetího mladého muže.

„Prý ho viděli dva dny před Kuciakovým domem ve Velké Mači a dostali tip, že se zbraň nachází u něj doma. Tak ho eskortovali ze Žiliny v pyžamu. Když se to nepotvrdilo, vzali ho do Nitry, pak do Trnavy a zpět do Nitry. Nechali ho do večera v cele a stále ho vyslýchali, že mu hrozí 25 let a ať se přizná, popisuje události Martina.

„Druhý den ho policisté vyložili před budovou a řekli mu, jdi chlapče, kam chceš a buď rád, že jsme tě pustili. Zavolal mi a řekla jsem mu, ať si vezme taxíka. Potom jsme si o tom povídali a řekl mi, že ho ještě nikdy v životě takto neponížili. On ani nevěděl, o co jde. Potom už se nechtěl do Žiliny vrátit,“ popisuje pro Čas.sk nešťastná matka.

Poslední kapka

Po otřesných zážitcích se navíc Ronald v neděli rozešel s přítelkyní Zuzanou. „Říkal, že se rozešli v dobrém, jako kamarádi, od pondělí uklízel dům. Pak se mu nedokázala dovolat, napsal jí, že se loučí se životem. Naposledy mi říkal, že ho sledují, už nechtěl jít ani mezi lidi, že se na něj každý dívá,“ uzavřela své vyprávění.

Podle kamarádů byl Ronald ušlápnutý. Tvrdí, že od zadržení trpěl depresemi, které začal zahánět velkým množstvím alkoholu. Poslední kapkou pak měl být právě rozchod s přítelkyní.