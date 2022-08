Hrůzná noc medvědů grizzly: Smrtící útoky v Montaně navždy změnily národní park

S kolegou natáčeli v době útoku na Floridě propagační video k dobrodružnému závodu pořádanému jeho firmou Defeat-X. Dron, který využívali, tak zachytil i jeho zoufalý boj o život. Na záběrech jde vidět, jak Juan Carlos La Verde plave nevědomky směrem k aligátorovi. Čtyřiatřicetiletý muž, který pracuje jako místní hasič a záchranář, pro portál Sky News uvedl, že predátora neměl šanci vidět.

La Verde prý obvykle dodržuje bezpečnostní opatření, ale když byl sám, tak ve své ostražitosti polevil. Když se s aligátorem střetl, bylo to jako náraz do cihlové zdi, uvádí server Fox Weather.

Aligátora držel za zuby a jazyk

Plavci vykloubil aligátor čelist na dvou stranách a zároveň ji zlomil na dvě poloviny. Kromě toho mu zuby prorazil lebku. „Seknul mě po hlavě, lopatce a horní části trupu. Cítil jsem šupiny a zuby. Okamžitě jsem věděl, v čem jsem,“ uvedl muž.

V té chvíli Juan Carlos věděl, že musí jednat. Zvíře chytil oběma rukama, nejdříve za zuby a pak pravou rukou zachytil část jazyka. Vypověděl, že cítil dásně, které byly dle jeho slov mazlavé a tvrdé. Tímto protiútokem se mu aligátora podařilo otočit a donutit, aby jej pustil. Pak už jen využil příležitosti, rychle se od něj odrazil a doplaval do bezpečí na nedaleké molo, kde ho ošetřilo několik lidí. „Nějakým zázrakem aligátor otevřel čelisti a nechal mě jít,“ řekl.

Posléze přijela sanitka, která ho odvezla do nemocnice. Sám říká, že právě jeho dominantnost a odvaha chytit zvíře za zuby a jazyk, mu zajistila přežití. „Byl jsem zmatený, ale to zvíře bylo asi ještě víc zmatené z toho, co se děje, a pravděpodobně i z toho, jak rychle jsem to udělal,“ přiznal a dodal, že je ohromující, že nebezpečný útok přežil.

Šestihodinová operace

Aligátor pravděpodobně chránil své hnízdo. Od té doby majitel pozemku zvíře odchytil a utratil. La Verde musel po útoku strávit v nemocnici deset dní a podstoupit šestihodinovou rekonstrukci obličeje a čelisti. Lékaři mu též odstranili část pravého spánkového laloku, který byl proražen zlomenou kostí z prasklé lebky. Nyní musí nosit helmu, která mu chrání zašitou pravou část hlavy. V budoucnosti bude také potřebovat další operace.

Jeho manželka Christine v rozhovoru pro Sky News přiznala, že se o tom, co se stalo jejímu manželovi, dozvěděla na Facebooku. Vidět, jak její muž leží v nemocnici po úrazu, bylo dle jejích slov šokující a velmi zdrcující. V současné době se mu už ale daří dobře.

Navzdory děsivému zážitku také La Verde uvedl, že se nebojí dívat na video zachycující napadení. V rozhovoru pro místní floridské zpravodajství přiznal, že mu stehy na jeho oholené hlavě a čelisti slouží jako každodenní připomínka jeho setkání se smrtí.

Ve sbírce na podporu zraněného a jeho ženy přes portál Gofundme se do dnešního dne podařilo vybrat více než dvaašedesát tisíc dolarů (přepočtem více než jeden a půl milionu korun).

Útoky jsou velmi vzácné

Při útocích aligátorů v roce 2022 zemřeli nejméně čtyři lidé. Mezi lety 1948 a 2004 pak bylo ve Spojených státech v důsledku setkání s aligátorem hlášeno 376 zranění a patnáct úmrtí. Tito plazi se lidí přirozeně bojí, takže jsou jejich útoky vzácné a existuje jen malá šance, že člověka usmrtí. O Floridě je přitom známo, že je jejich domovem. Obyvatelé se s aligátorem setkávají poblíž svých domovů, golfových hřišť anebo dokonce silnic.