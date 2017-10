Může se stát usvědčený zločinec soudcem? Na Islandu ano. Vedlo to k pádu vlády

Nástroj umožňující propuštěným pachatelům zapojit se znovu do společnosti, nebo jen způsob, jak poskytnout vybraným osobám zvláštní laskavost? Islandský zákon, na jehož základě se může stát například usvědčený a odsouzený vrah po svém propuštění právníkem, vedl v září k pádu vlády. Předčasné volby jsou plánovány na sobotu.

Islandská právní norma z roku 1940, známá jako obnovená čest, neznamená výmaz provinění z trestního rejstříku ani nejde o udělení milosti. Jejím cílem má být pomoci odsouzenému zapojit se zpátky do společnosti a obnovit jeho občanská práva.

Většina Islanďanů ji ale považuje za zastaralou a nespravedlivou. V září vedla tato norma dokonce k pádu islandské vlády, když se ukázalo, že do mimořádně sporného případu "obnovení cti" aktivně vstoupil i otec islandského premiéra Bjarniho Benediktssona, a to se synovým vědomím. Informuje o tom agentura AFP.

Vrah se může stát právníkem

Zákon umožňuje, aby odsouzený pachatel s "obnovenou ctí" mohl činnosti, které jsou jinak na Islandu delikventům odsouzeným na víc než čtyři měsíce vězení zakázány, mimo jiné kandidovat ve volbách, získat zastoupení ve správní radě státního podniku nebo působit jako právník.

AFP v této souvislosti připomíná případ fotbalisty a právníka Atliho Gudjona Helgasona, který byl v roce 2001 odsouzen k šestnáctiletému vězení za brutální vraždu svého obchodního společníka. Jeho občanská práva byla později obnovena a zpátky dostal i povolení k výkonu právnické činnosti.

Výrazný odpor vůči zmíněné normě se zvedl poprvé už loni v září, když svou "obnovenou čest" získal zpátky bývalý právník Robert Arni Hreidarsson, který byl v roce 2007 odsouzen k tříletému trestu odnětí svobody za sexuální zneužití nejméně čtyř dospívajících dívek.

Jednou z Hreidarssonových obětí byla dcera osmačtyřicetiletého režiséra Bergura Thora Ingolfssona, která se stal hlavním mluvčím kritiků zákona. "Jsem opravdu hrdý na to, co jsme udělali, že jsme konečně nastavili systému zrcadlo a řekli: Podívejte se, tohle je šílené," řekl Ingolfsson agentuře AFP.

"Původní myšlenka zákona byla docela dobrá, ale měly by zůstat nějaké překážky pro lidi, kteří se pak ucházejí o vysoké společenské postavení. Delikventi odsouzení za zneužívání dětí by neměli mít automatickou možnost dosáhnout na pozice, jako je policista, právník nebo poslanec," sdělil AFP Ingolfsson.

Násilníkovi pomohl premiérův otec

Žádost o "obnovenou čest" schvaluje islandský prezident, přičemž ji musí doporučit dva "bezúhonní a čestní členové komunity".

Celá věc se letos stala třaskavým politickým skandálem poté, co takovou žádost, usilující o obnovení cti muže který byl v roce 2004 odsouzen za to, že po dobu dvanácti let téměř denně znásilňoval svou nevlastní dceru, doporučil jeden z nejbohatších a nejvlivnějších islandských obchodníků, otec islandského premiéra Bjarniho Benediktssona Benedikt Sveinsson.

Premiér a ministr spravedlnosti signatářovu identitu znali, médiím a veřejností ale bylo Sveinssonovo jméno tajeno až do doby, než se věc provalila a parlamentní komise nařídila jeho zveřejnění.

Poté, co byl premiér obviněn, že podvedl parlament i veřejnost, a poté, co koaliční partneři opustili na protest islandskou vládu, podal Bjarni Benediktsson v září demisi. Předčasné volby by se měly uskutečnit v sobotu.

Parlament ještě 27. září odhlasoval dočasné zrušení té části zákona, která umožňuje obnovení cti pachatelům odsouzeným na víc než jeden rok. Celá norma by však měla být podrobena přezkoumání příští vládou.

O "obnovení své cti" požádalo podle islandského ministerstva spravedlnosti během uplynulých dvaceti let celkem 86 odsouzených. Dvaatřiceti z nich byla tato žádost schválena.