Americkým konzulátem v Mexiku otřásl výbuch. Útočit mohl drogový kartel

Útok se podle místních médií odehrál již v sobotních ranních hodinách, krátce před inaugurací čerstvě zvoleného prezidenta Andrése Manuela Lopéze Obradota. „Nikdo nebyl zabit ani zraněn, mexické úřady incident vyšetřují,“ uvedli v prohlášení pracovníci konzulátu.

Sídlo amerických diplomatů bylo po útoku dočasně uzavřeno. Výbuch, ke kterému došlo jen několik hodin před plánovanou návštěvou viceprezidenta Mika Pence a dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky v Mexiku, poškodil obvodovou zeď, výraznější škody však nenapáchal.

Federal officials in Mexico have taken over an investigation into reports that an explosive device was detonated at the U.S. consulate in the city of Guadalajara. https://t.co/UAo0C70ihn

Prokuratura mexického státu Jalisco na svém twitterovém účtu uvedla, že se důkladným vyšetřením celého incidentu budou zabývat federální úřady ve spolupráci se státní policií.

Stát Jalisco je podle agentury Reuters sídlem jednoho z nejmocnějších drogových gangů v Mexiku CJNG. Jeho lídr Nemesio Oseguera Cervantes, přezdívaný El Mencho, je na seznamu nejhledanějších zločinců amerického Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA).

Notice: Security Incident at U.S. Consulate General Guadalajara. We are aware of a security incident that took place last night at the U.S. Consulate General Guadalajara. The Consulate was closed and there were no injuries. More information: https://t.co/VytjwcDacm pic.twitter.com/0nvIXuxATt