Na Bahamách vybuchla vyhlídková loď, zahynula nejméně jedna turistka

Podle bahamské policie vyplula zhruba dvanáctimetrová loď na vyhlídkovou plavbu s deseti turisty a dvěma bahamskými členy posádky. V sobotu krátce po deváté ráno ale vybuchl lodní motor, načež plavidlo začalo hořet. Jedna žena zahynula, další se podařilo zachránit a hospitalizovat.

"Je to smutný den pro Exumu i pro naše americké přátele. Naše srdce jsou zlomena zármutkem, ale společně to překonáme," uvedl na svém facebookovém profilu poslanec za oblast Exuma Chester Cooper, který identifikoval zemřelou.

