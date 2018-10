Na cestě k míru. Americký vyslanec v Afghánistánu jednal s Tálibánem

Šlo již o druhé jednání zástupců Spojených států amerických s představiteli Tálibánu za poslední čtyři měsíce. K setkání zvláštního zástupce spojených států pověřeného vedením mírových rozhovorů Zalmaye Khalizada podle WSJ došlo v katarském hlavním městě Dauhá a zatím není jasné, co obě strany prodiskutovaly.

Jde o první oficiální cestu amerického diplomata v souvislosti s afghánským konfliktem ve funkci zvlášního zástupce. Během své jedenáctidenní návštěvy Blízkého východu navštívil i zástupce Spojených arabských emirátů, Kataru, Pákistánu, Saúdské Arábie nebo afghánské vlády.

Americké ministerstvo zahraničí odmítlo k setkání s představiteli Tálibánu poskytnout jakékoli podrobnosti ani potvrdit jeho konání. „Nemůžeme potvrdit informace o konkrétních setkáních nebo obsah diplomatických rozhovorů,“ uvedl podle agentury Reuters mluvčí ministerstva. „Zvláštní zástupce Khalizad vedl několik jednání s širokým spektrem zúčastněných stran, aby dosáhl řešení afghánského konfliktu.“

