Na čínské město udeřily písečné mraky. Nebylo vidět na sto metrů

Vítr v Čang-jie dosahoval rychlosti 17 metrů za sekundu. Lidé, kteří se před mraky písku nestačili schovat, si zakrývali své obličeje šátky. Informovalo o tom zpravodajství Channel NewAsia.

Zatímco severozápad nejlidnatější země světa čelí silnému větru a písečné bouři, Peking východě se zahalil hustým smogem. Limit množství polétavých částic zde překročil 15krát doporučení Světové zdravotnické organizace.

Podle předpovědi meteorologů by písečná bouře měla v příštích dnech zasáhnout i Peking.

Silný vítr také rozpoutal ve venkovských oblastech několik požárů, nevyvolaly však větší škody. Místní úřady zatím vydaly před ohněm vážná varování.

A huge sandstorm hit parts of NW China's Gansu province yesterday. Visibility was reduced to ten metres in Zhangye. Jo pic.twitter.com/83CGaNUbkG