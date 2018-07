Na Dachsteinu zemřel český horolezec, zřejmě uklouzl

Zkušený český horolezec vyrazil v sobotu se skupinou dalších horolezců z Adamekhütte nad Gosauseenem směrem na Dachstein. Ve výšce přibližně 2200 metrů nad mořem se od své skupiny odpojil a připojil k jiné rychlejší, kterou dokonce vedl. Počasí však bylo v tu dobu špatné: sníh, déšť, vítr a viditelnost pod deset metrů.

V oblasti Torsteinu se nakonec odpoutal i od této skupiny, odbočil vpravo a pokračoval sám. „To, že opustil skupinu, bylo zřejmě zcela normální. V minulosti to často dělal, ale vždy se vrátil ke svým přátelům,“ řekl Christoph Preimesberger, šéf hornorakouské horské služby.

Podle serveru Nachtrichten.at byl muž, ačkoli byl zkušeným a technicky zdatným horolezcem, považovaný za samotáře. Zatímco obě skupiny nakonec dosáhly vrcholu Dachsteinu a v pořádku sestoupili zpět na Adamekhütte, muž se však tentokrát nevrátil.

Wenn Menschen in Not sind, braucht es Profis! Wie bei der Vermisstensuche am Dachstein. #Alpinpolizei und #Bergrettung riskieren mitunter viel, um anderen zu helfen… beim vermissten Tschechen leider noch ohne Erfolg. ©️Alpinpolizei/Gruber pic.twitter.com/WT0aHne1qn