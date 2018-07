Na denuklearizaci KLDR jsme se dohodli, říká Trump. Z Číny má však obavy

Podle posledního vývoje mají Washington i Pchjongjang odlišné názory na to, jakým tempem by měla ona denuklearizace probíhat, Trump nicméně o Kimovi pochybnosti nemá. „Věřím, že dostojí smlouvě, kterou jsme uzavřeli. A také, což je ještě důležitější, našemu stisku ruky. Na jaderném odzbrojení KLDR jsme se dohodli,“ prohlásil americký prezident na Twitteru.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!