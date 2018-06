Na druhý pokus. Vláda populistů v Itálii získala důvěru

Nová italská vláda, kterou složily populistické strany, získala na druhý pokus důvěru v dolní komoře italského parlamentu. Euroskeptický kabinet však znepokojuje evropské lídry ale i investory, jelikož se netají tím, že chce znovu projednat italské smlouvy s EU. Jeho ekonomický program by mohl ve čtvrté největší ekonomice eurozóny vytvořit živnou půdu pro další krizi.

Pro koaliční vládu, kterou povede Giuseppe Conte hlasovalo 350 zákonodárců, proti bylo 236 a 35 se zdrželo hlasování. Politický nováček Conte povede euroskeptickou koalici složenou z Hnutí pěti hvězd, kterou vede Luigi Di Maio a pravicové Ligy, v jejímž čele stojí Matteo Salvini. Informovala o tom agentura AP.

Skončí tak bezmála tříměsíční období politického bezvládí.

Conte sestavil svůj ministerský tým až na druhý pokus, ten předchozí zkrachoval na tom, že prezident Sergio Mattarella nesouhlasil se jmenováním euroskeptika Paola Savony na post ministra financí. Conte se poté vzdal premiérské funkce a Mattarella pověřil ekonoma Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu. Ta ale neměla šanci na získání důvěry parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická.

Po dohodě s prezidentem tak ustoupil do pozadí a Conte se vrátil. I on ale udělal kompromis: Savonu nahradil ve funkci ministra financí téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria, byl tak kompromisem pro oba subjekty, žádný z nich totiž nechtěl, aby premiérské křeslo obsadila druhá strana.

V úterý získala vláda důvěru v senátu. Zvláštností politického systému Itálie je, že obě komory mají stejné pravomoci a volí se do nich najednou. Typické pro Itálii jsou politické krize. Průměrná životnost vlády je něco málo delší než jeden rok. Pro srovnání - v Česku jsou to roky dva.

Zatímco Německo coby největší ekonomický tahoun eurozóny přislíbilo, že k nové italské vládě zaujme "otevřený postoj", šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker Italům vzkázal, že to, co potřebují, je "víc práce a méně korupce" a že by měli přestat obviňovat EU ze své bídy.