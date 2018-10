Na dům v Arizoně spadlo jednomotorové letadlo. Pilot zemřel

Jeden lidský život si vyžádala sobotní nehoda v arizonském Paysonu. Tehdy z dosud neznámých příčin spadlo jednomotorové letadlo na rodinný dům. Na palubě byl pouze pilot, který nehodu nepřežil. Muž, který byl v té době v domě, vyvázl bez zranění. Informoval o tom server ABC15 News.com.

Podle úředníků se letadlo Cessna 240 zřítilo na dům zhruba kolem půl sedmé odpolední.

Úředníci z vládní agentury Federal Aviation Administration původně uvedli, že na palubě byl pouze pilot, který při nehodě zemřel. V neděli v odpoledních hodinách však upřesnili, že v letadle byl i jeden cestující. Informace o jeho stavu však zveřejněny nebyly.

Na zemi nikdo zraněn nebyl. Muži, který se nacházel v domě, se podařilo bez potíží dostat ven.

"Byla to velká nehoda…najednou se ozvalo obrovská rána. nevěděl jsem, co se děje. Sklo z přední části domu se najednou rozletělo na dvorek," uvedl pro server Doug Denham, který v domě žije již 23 let.

Hasiči následně uvedli, že letadlo výrazně poškodilo jeden pokoj v domě a způsobilo i velké škody na přední i zadní části domu. Příčiny nehody budou policisté vyšetřovat.