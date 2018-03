Na Floridě spadla rozestavěná lávka pro pěší. Na místě jsou mrtví i zranění

AKTUALIZOVÁNO 2 12

Hnutí ANO bude v blízkých týdnech jednat o vládní spolupráci výhradně se sociálními demokraty. Cílem je vytvořit menšinovou koaliční vládu, která by se opírala ve Sněmovně o podporu KSČM. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš. Rozhovory s ČSSD by podle něj měly trvat až do 10. dubna. Předseda ČSSD Jan Hamáček na twitteru uvedl, že jeho strana je připravena jednat o podobě koaliční dohody. Před novináře však zástupci sociálních demokratů po jednání s ANO nepřišli.