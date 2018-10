K hranicím USA míří kolona migrantů. Pošlu tam armádu, varoval Trump

Trump vysláním armády vyhrožoval ve svých tweetech. „Musím s nejpřísnější žádostí požádat Mexiko, aby zastavilo tento nápor. Pokud toho nebude schopno, povolám americkou armádu a uzavřu naši jižní hranici,“ rozčílil se na twitteru s tím, že migrace je pro něj důležitější než obchod či smlouva USMCA mezi Mexikem, Kanadou a USA (označovaná jako NAFTA 2).

…In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..