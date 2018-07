Na Izrael pršely palestinské rakety. Následovala tvrdá odveta

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 13 500 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: ZEDNÍK, VŘ na ÚP 2.8.2018 9:00hod., Praxe v zateplování budov a tvorba fasád., HLÁSIT SE: Ing. Pavel Vomáčkal, tel.: 417638958, osobně po telefonické domluvě na adrese kancelář firmy VOBAS s.r.o., Prokopa Holého 2005/15, 434 01 Most.. Pracoviště: Miko 2000 s.r.o.- okres most, 434 01 Most 1. Informace: Pavel Vomáčka, +420 417 638 958.