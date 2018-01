Na japonské pobřeží se vyplavila loď duchů. Byly v ní kostry Severokorejců

Sedm těl v rozkladu bylo nalezeno v lodi, osmé, údajně nejvíce rozložené tělo bylo objeveno poblíž lodi na pláži. Osmý nalezený byl podle pitvy ve věku mezi třiceti a padesáti lety a zemřel pravděpodobně vloni v září. Pitva ostatních sedmi těl bude následovat.

V plavidle se také našel odznak bývalých severokorejských vůdců Kim Čong-ila a Kim Ir-sena.

„Je těžké ty lidi identifikovat, protože se už začali rozkládat,“ uvedl pro televizi Fox News policejní úředník Hiroshi Abe. „Našli jsme také krabičku tabáku, na které byla nějaká korejská písmena, ale nemůžeme potvrdit, že ta loď připlula ze Severní Koreje,“ dodal.

7 bodies found in capsized wooden boat likely from #NorthKorea that washed ashore along the Sea of #Japan coastline https://t.co/5zUAt2xL65