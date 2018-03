Na jihovýchodě Austrálie zuří požáry. Spálily už přes osmdesát domů

Nejvíce postiženou oblastí je Tahtra ležící na jižním pobřeží Nového Jižního Walesu. Ve městě, kde žije přibližně 1 600 obyvatel, bylo vážně poškozeno či zcela zničeno více než sedmdesát domů i dalších objektů.

K vypuknutí požáru došlo během nedělního odpoledne, uvedli místní hasiči. Oheň údajně spálil více než tisíc hektarů půdy a dosud nebyl uhašen. Obyvatelé proto museli být z oblasti evakuováni do sousedního města, žádná vážná zranění ale nejsou hlášena.

V sousedním státu Victoria spálily přírodní požáry během víkendu nejméně osmnáct domů. Podle tamních úřadů zůstává více než 40 tisíc domácností bez dodávek elektřiny. Odhady počtu uhynulých ovcí a dalšího dobytka nejsou zatím k dispozici.

1 in 5 homes in #tathra have been impacted by the bushfire. I’ll have the latest live on @SBSNews at 1830 pic.twitter.com/PSNFixjckn