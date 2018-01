Na karetním turnaji v Portugalsku zahynulo osm osob. O život je připravila kamna

Podle vyjádření místního starosty Josého Antonia de Jesuse došlo v kulturním zařízení během sobotní noci k výbuchu plynových kamen, načež budovu zachvátily plameny.

Svědkové neštěstí v rozhovorech pro portugalské televizní stanice uvedli, že mezi přibližně šedesáti účastníky karetního turnaje vypukla panika. Zatímco se lidé tlačili k nouzovým východům, prostory dvoupatrové budovy zaplňoval hustý dým.

Na místě neštěstí zasahovalo několik desítek hasičských jednotek. Povolány byly i dva záchranářské vrtulníky.

At least 8 people died and dozens were injured last night in #VilaNovaDaRaínha #Tondela after a heater exploded and started fire at a local residents association! pic.twitter.com/awao2P6KAJ