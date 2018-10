Ve škole na Krymu vybuchla nálož, zemřelo 13 lidí. Podle Kremlu jde o terorismus

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že jedna z vyšetřovacích verzí je, že se jedná o teroristický útok. Informovala o tom agentura Reuters.

Na místě zasahují záchranáři i ruská kontrarozvědka FSB. K činu došlo dnes krátce po poledni. Hospitalizováno muselo být dvacet lidí.

Podle ruského Národního protiteroristického výboru explodovalo neznámé zařízení. Prvotní informace ale hovořily o výbuchu nádoby z plynem, uvedla agentura TASS. Podle některých médií explozi dokonce předcházela střelba a výbušnina byla dokonce domácí výroby.

K výbuchu došlo v jídelně či bufetu školy. Ve dvoupatrové budově exploze vyrazila několik oken v prvním patře. „Stáli jsme s dětmi na ulici, když jsme uslyšeli velkou ránu. Okna ze dvou poschodí prostě vypadla,“ uvedl jeden ze svědků. Ostatní žáci školy pomáhají vynášet zraněné.

"Je tady spousta sanitek, které přijíždějí jedna za druhou a nakládají do nich zraněné," dodal další svědek.

Město Kerč se nachází u Kerčské úžiny, kde Rusové letos v květnu s velikou slávou otevřeli most spojující okupovaný poloostrov s ruskou pevninou.

Podrobnosti připravujeme.

BREAKING: At least 10 dead, 50 injured after gas #explosion in #Crimea's #Kerch college - EMERCOM pic.twitter.com/dgYZX8VaLR