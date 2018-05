Kubánští vyšetřovatelé již našli černou skříňku zříceného letadla

Kubánský tým vyšetřující pád dopravního letadla, které se zřítilo krátce po startu z havanského letiště, už našel jednu ze dvou černých skříněk, tedy zapisovačů letu, jež by mohly pomoci objasnit příčinu havárie. Při katastrofě zahynulo 110 lidí včetně jedenácti cizinců. Přežily tři ženy, které zůstávají v nemocnici s vážnými popáleninami a v kritickém stavu.

Páteční incident se stal nejhorší leteckou katastrofou na Kubě v posledních desetiletích. Země vyhlásila v sobotu dva dny národního smutku.

Vyšetřovatelé v současnosti prohledávají trosky bezmála čtyřicet let starého letadla, které se zřítilo zhruba dvacet kilometrů od hlavního města. Kubánský ministr dopravy Adel Yzquierdo uvedl, že doufá v brzké nalezení i druhého zapisovače. Už nalezená černá skříňka by měla obsahovat klíčové letecké údaje a informace, co se s letadlem dělo.

Podle Yzquierda je mezi 110 oběťmi katastrofy 99 Kubánců, šest mexických členů posádky, dva argentinští a jeden mexický turista a dva cestující z oblasti Západní Sahary.

Argentince identifikovala argentinská vláda jako Doru Beatriz Cifuentesovou a Oscara Huga Almarase, oběma bylo kolem šedesáti let. Další zemřelé by měli identifikovat jejich příbuzní, kteří přijeli do Havany. Úplný jmenný seznam obětí chce kubánská vláda zveřejnit až poté, co budou informovány všechny jejich rodiny.

Letadlo, jímž byl 39 let starý Boeing 737-201, havarovalo v pátek v 12:08 místního času (17:08 středoevropského času) krátce po odletu z Havany. Mířilo do města Holguin v Guyaně. Přesná příčina katastrofy zatím není známá, svědci ale viděli zášleh plamene, než se letadlo zřítilo do pole poblíž lesa v nevelké vzdálenosti od letiště.

"Viděl jsem, jak padá. Najednou se přetočilo a šlo k zemi. Všichni jsme byli v šoku," řekl agentuře AFP svědek José Luis.

"Uslyšeli jsme výbuch a pak už jsme jenom viděli velký oblak kouře," uvedl Gilberto Menendez, který provozuje restauraci nedaleko od místa havárie.

Podle mexického dopravního úřadu se letadlo zřejmě v důsledku náhlého problému obrátilo ve vzduchu a zřítilo k zemi.

Firma Boeing oznámila, že je připravená vyslat na Kubu technický tým, který by pomohl objasnit nehodu.

Katastrofu původně přežili čtyři lidé, tři ženy a jeden muž, ten však zemřel krátce po převozu do nemocnice, uvedl pro agenturu Reuters Alberto Martinez, ředitel havajské nemocnice Calixto Garcia. Z žen, co přežily, je jedna ve věku 39 let, druhá je zhruba třicátnice a třetí by mělo být podle lékařů mezi 18 a 25 lety. "Žije, ale je hodně popálená," uvedl příbuzný jedné z žen. Všechny tři jsou zatím v kritickém stavu.

Víkend na Kubě probíhá ve znamení národního smutku, lidé si však také žádají vysvětlení, jak mohl běžný dopravní let skončit krátce po startu katastrofou. Jak upozorňuje BBC, hledání odpovědí na tyto otázky bude zátěžovou zkouškou pro nového kubánského prezidenta Miguela Diaze-Canela. Ten už navštívil místo katastrofy, aby poděkoval záchranným službám,a vyjádřil soustrast rodinám obětí.

Letadlo si pronajala státní letecká společnost Cubana de Aviación od mexické firmy Aerolineas Damojh. Letadlo bylo vyrobeno v roce 1979 a poslední servisní prohlídkou prošlo úspěšně loni v listopadu. Mexiko už dříve uvedlo, že posílá dva odborníky v oblasti civilního letectví, aby se připojili k vyšetřování příčin havárie. Aerolineas Damojh, známá také jako Global Air, provozuje celkem tři letadla.

Podle dlouhodobého průzkumu leteckého průmyslu byl loňský rok v oblasti civilní letecké dopravy tím nejbezpečnějším v historii, s minimem leteckých neštěstí. Zato letošek bohužel poznamenalo už několik katastrofických nehod. Minulý měsíc se zřítilo vojenské letadlo krátce po vzletu z Alžírska, což si vyžádalo víc než 250 lidských životů. V únoru havarovalo nedaleko Moskvy letadlo Saratov Airlines - zahynulo 71 lidí. V březnu se v Káthmandú v Nepálu zřítil letoun US-Bangla Airlines; zemřelo 51 lidí.

Nejhorší havárií na Kubě je až dosud katastrofa z roku 1989, kdy se nedaleko Havany zřítil sovětský dopravní letoun Iljušin-62M. Při této katastrofě zahynulo 126 lidí na palubě a dalších 24 na zemi.