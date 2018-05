V Havaně se zřítilo letadlo s víc než 100 lidmi. Tři nalezení bojují o život

CNN s odkazem na kubánskou státní televizi uvedla, že šlo o Boeing 737 kubánských aerolinií, který se zřítil po vzletu havanského letiště José Martí. Na palubě bylo podle aktuálních informací listu News Talk celkem 109 cestujících a devět členů posádky (podle původních informací měli být na palubě 104 lidé).

Podle agentury AFP byli z vraku letadla vyproštěni tři přeživší, jsou však v kritickém stavu. Kubánské úřady ale zatím tuto informaci nepotvrdily.

Podle nejmenovaného zdroje z řad letištního personálu směřoval letoun do Guyany. Podle očitých svědků se nad místem dopadu objevila obrovská ohnivá koule, kterou vyvolal výbuch paliva uloženého v křídlech letadla. Z letiště byl vidět hustý dým.

Hasiči usilovali o to, dostat oheň pod kontrolu, na místo dorazilo také velké množství policistů.

UPDATE: A Boeing 737 operated by state airline Cubana crashed on takeoff from Jose Marti International Airport in Havana with 104 people on board https://t.co/eLTumRHSKR pic.twitter.com/sGb7F5z1JN

Letadlo havarovalo mezi letištěm položeným na jihu Havany a nedalekým městem Santiago de las Vegas. Podle různých zdrojů šlo o bezmála třicet let starý Boeing 737-200 Reg XA-UMQ, který si kubánské aerolinky pronajímaly od mexické charterové letecké společnosti Global Air.

#Correction

A 30 year-old @BoeingAirplanes 737-200 Reg XA-UMQ, wet-leased from Mexican charter airline Global Air (Damojh), operated by Cubana Airlines as flight #CU972 from Havana HAV to Holguin HOG with 104 people on board has crashed on take-off from José Martí Int'l Airport. pic.twitter.com/LJePvSqiWk