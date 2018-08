Na letišti v Helsinkách museli evakuovat let ČSA. Mohl za to kouř na palubě

Na letišti ve finských Helsinkách muselo být evakuováno letadlo ČSA, jež mělo mířit do Prahy a následně do Bruselu. Na vině byl, z neupřesněného důvodu, kouř na palubě. Pasažéři se dostali ven za pomoci gumových skluzavek, do Česka by se měli dostat náhradním způsobem. Zmíněný letoun nyní kontrolují technici.

dnes 18:43 SDÍLEJ:

Letadlo ČSA. Ilustrační foto.Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Horázný Josef

Autor: Šimon Sedlařík