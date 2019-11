„Viděl jsem muže, který tam pobíhal s nožem v ruce. Na Londýnském mostě byl zastřelen,“ citoval britský bulvární list Daily Mirror jednoho ze svědků.

Podle dalších svědků došlo na Londýnském mostě nejméně k deseti výstřelům. "Stál jsem asi 3/4 míle od mostu a slyšel jsem výstřely, spoustu výstřelů. Zdá se ale, že střelba už nepokračuje, právě se rozezněly sirény. Doufám, že jsou všichni v pořádku," uvedl další ze svědků.

BBC zveřejnila informaci reportéra, podle kterého několik mužů zaútočilo na jiného muže. Na fotografiích zveřejněných na twitteru je vidět nákladní vůz, který je odstaven napříč jízdními pruhy.

Podle agentury AP bylo na mostě pobodáno několik lidí. "Domníváme se, že několik lidí bylo zraněno," řekl agentuře nejmenovaný policejní zdroj. Policie domnělého útočníka zastřelila, informovala Sky News.

Something big going down on London Bridge pic.twitter.com/tPIUe7OyDP