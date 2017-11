Na Maltě pohřbili zavražděnou novinářku. Politici měli vstup zakázán

Smrt investigativní novinářky, která pracovala mimo jiné na kauze Panama Papers, minulý měsíc šokovala celou zemi. Žena totiž zemřela ve svém voze, do kterého někdo nastražil nálož. Novinářka celá léta poukazovala na korupci v politice a odhalovala kauzy, proto se rodina domnívá, že ženu chtěl odstranit někdo z politických představitelů.

Na přání rodiny se tak pohřbu nezúčastnili političtí představitelé země. To potvrdil i úřad maltské prezidentky Marie-Louisy Coleirové, který podle serveru BBC řekl, že dostal zprávu o tom, že rodina si ”nepřeje”, aby se obřadu hlava státu zúčastnila.

