Na Maltu migranti zřejmě nezamíří, „diktát“ Italů země odmítla

Poté, co Italové zavřeli přístavy pro uprchlickou loď Lifeline s 226 pasažéry na palubě, doporučil ministr vnitra Matteo Salvini, že bych se jí mohla ujmout Malta. Zástupci ostrovní země nicméně s výzvou z Apeninského poloostrova zásadně nesouhlasí.

Lifeline je lodí, patřící německé společnosti Mission Lifeline, která se do vod Středozemního moře vydala pomoci přistěhovalcům v nouzi. Veškeré migranty plavidlo sesbíralo z vratkých člunů poblíž libyjských hranic. I když jim vyjely na pomoc i domácí hlídky, bezpečně zpět do Libye by se prý lidé dostali jen těžko.

Italové, kteří následně posádku odmítli přijmout, vyzvali Maltu, aby s řešením problému pomohla. „S Maltou jsme v kontaktu, abychom v příštích několika hodinách mohli nabídnout pomoc, bude-li jí potřeba,“ uvedla tisková mluvčí italské vlády. Salvini a spol. tak věc víceméně brali jako hotovou.



U ostrovanů nicméně Italové nepochodili. „Jsme samostatná země a nikdo by nám neměl diktovat, co máme nebo nemáme dělat,“ opáčil premiér Joseph Muscat. Jihoevropané podle něj nemají právo Maltě cokoli doporučovat.

Podobný případ se udál před několika týdny, kdy Italové odmítli vpustit do svých přístavů plavidlo Aquarius s 630 uprchlíky na palubě. Po několika nejasných dnech se nakonec lidského nákladu ujali Španělé, ti nicméně nyní řeší, kde vůbec přistěhovalce ubytují.



Odmítavý postoj Italů plyne z prohloubení migrační krize v Evropě. Na březích země se za poslední čtyři roky vylodilo více než 600 tisíc uprchlíků, země však plánuje většinu z nich deportovat. Vláda rovněž prohlásila, že nepodpoří žádný plán Evropské unie, pokud pomoc jejich zemi nebude prioritou.



Právě EU každopádně v neděli pořádá minisummit, kde bude řešení krize hledat hned několik zástupců členských zemí. Jmenovitě třeba španělský premiér Pedro Sánchez, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německá kancléřka Angela Merkelová. Český premiér Andrej Babiš spolu se zástupci Visegrádské skupiny účast odmítl a přijede až na jednání Evropské rady.