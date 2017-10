Na Manhattanu se střílelo, údajně pět zraněných, jedna osoba byla zatčena

Podle televize ABC vjela dodávka do jízdního pruhu vyhrazeného cyklistům, několik lidí srazila a pak sama narazila do školního autobusu. Řidič vystoupil z kabiny a začal střílet. Podle nepotvrzených zpráv, které citovaly vyšetřovací orgány, zůstalo na místě i několik mrtvých. Zraněným policisté poskytují první pomoc a odesílají je do nedaleké nemocnice. Jeden podezřelý člověk byl zadržen.

#Breaking - NYC official says there are "several people dead" in the incident in Lower Manhattan