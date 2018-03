Na Manhattanu spadla helikoptéra, zahynuli dva lidé, tři jsou kriticky zraněni

Na Twitteru se objevilo video, které zachycuje červený vrtulník ztrácející výšku, jenž zprudka dosedá na vodní hladinu, a poté se při neustávající činnosti rotorů otáčí pod hladinu.

Vrtulník se zřítil do studené vody zhruba mezi 86. a 96. ulicí na východní straně Manhattanu. Po nárazu na hladinu ho pak voda snášela jižním směrem. Ve chvíli, kdy se podařilo dorazit záchranářům, byla helikoptéra zhruba míli nebo dvě od místa původního nárazu. Potvrdily to místní i federální úřady.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69