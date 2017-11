Na Manhattanu vraždil kliďas a pracant. Uzbek a muslim

/ VIDEO / Na dolním Manhattanu najel nákladní vůz do lidí na cyklostezce a několik jich srazil. Zabito bylo osm osob, nejméně dvanáct jich bylo zraněno, uvedl newyorský starosta. Poté, co vůz narazil do školního autobusu, útočník vystoupil s něčím, co vypadalo jako dvě střelné zbraně. Podle vyšetřovatelů se však jednalo o atrapy. Newyorská policie útočníka následně postřelila a zatkla.