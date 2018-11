Na Marsu přistála sonda InSight, poslala první snímky

Americká sonda InSight dnes večer přistála na povrchu Marsu. Zkoumat bude seismickou aktivitu i objem tepla, jež vychází z vnitřku planety a ovlivňuje různé geologické procesy. Nejnáročnější z celé mise bylo přistání, které trvalo šest a půl minuty. Sonda ještě musí rozvinout solární panely, pomocí kterých bude získávat energii. Informoval o tom server BBC.

InSight přistála přesně ve 20:53 středoevropského času. Zařízení bude studovat povrch rudé planety, pohybovat se bude po oblasti jejího rovníku. Na prvním snímku, který sonda poslala, je vidět vesmírný prach. Čočka ale byla ještě v ochranném pouzdře, proto není fotografie ostrá. Další snímky by měla sonda zasílat v příštích dnech.

Přistání představovalo doslova drama. Do atmosféry sonda vstoupila vyšší rychlostí, než letí kulka z pistole, uvádí BBC. Pro zpomalení musela využít kombinaci tepelného štítu, padáku i raket, nakonec zpomalila na rychlost osm kilometrů v hodině. Cesta trvala více než půl roku.

Jedná se o přelomovou misi. InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) je vůbec první misí, jež bude studovat hlubiny rudé planety. Všechny dosavadní bádaly jen na jeho povrchu.

Modul je proto vybaven trojicí hlavních přístrojů – konkrétně Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), Heat Flow and Physical Properties Package (HP3) a Rotation and Interior Structure Experiment (RISE).

"Pokud vezmete syrové vejce a vařené vejce a roztočíte je, každé se točí jinak. Je tomu kvůli pohybu jejich jádra. U Marsu dodnes nevíme, zda je jeho jádro tekuté, či pevné ani jak je velké. InSight nám tyto informace poskytne," říká vědec Suzanne Smrekarová.

Výsledky průzkumu by měly vědcům odpovědět na otázku, jak se Mars vyvíjel během přibližně 4,3 miliardy let své existence. Z dosavadních zjištění vyplývá, že například kůra Marsu zůstala po celou dobu prakticky nezměněna. A to s výjimkou vnějších částí, jež jsou vystaveny nejrůznějším vlivům.

Odložený start

Mise měla trvat 708 solů (marsovských dnů), což je 728 dnů na Zemi.

Jen výstavba rakety vyšla USA přibližně na 814 milionů dolarů (v přepočtu přes 17 miliard korun), píše The Guardian. Dalších 180 milionů dolarů (téměř 4 miliardy korun) si vyžádala investice do vědeckých přístrojů, které pocházejí z Francie a Německa.

Projekt měl sice původně odstartovat již v prosinci 2015, technické problémy si však vyžádaly několikaletý odklad.