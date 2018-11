Na Marsu přistane v roce 2021 nové vozítko. Bude bádat v kráteru zvaném Jezero

Na Marsu přistane v roce 2021 vozítko, které pomůže dalším průzkumům této pro nás stále ještě neprobádané planety. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) již po pečlivém výběru určil i kráter, na kterém bude vozítko přistávat. Nese název Jezero. Podle NASA má tato mise převrátit náš pohled na schopnost Marsu ukrývat život. NASA o tom informovala na svých stránkách.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je název nového kráteru převzatý z češtiny, bohužel tomu tak není. Dostal totiž jméno podle města v Bosně a Hercegovině, ale opravdu znamená jezero.

Mise nového vozítka Mars 2020 má být spuštěna v červenci 2020 a jde o další krok NASA v průzkumu rudé planety. Nebude zde hledat jen známky mikrobů či dalšího života, ale bude rovněž sbírat vzorky hornin a půdy.

Výběr ze 60 míst

NASA a ESA (Evropská kosmická agentura) nyní zkoumají budoucí koncepce mise, aby získaly co nejvíce vzorků, které pak dopraví zpět na Zem. Místo dosednutí vozítka pracovníci pečlivě zkoumali pět let a zvažovali celkem 60 míst. Jezero je však pro tuto misi nejoptimálnější.

"A bird’s-foot delta like Jezero Crater, #Mars only develop if waves, currents, & tides aren’t important in redistributing sediment from river. Not surprising, since the lake occupied a crater only 30 miles across. I proposed some labels"

-Dr. B.M. Hand#space #astronomy pic.twitter.com/9TNdVrgAo8 — NESTA-US? (@NESTA_US) 21. listopadu 2018

"Oblast v kráteru Jezero nabízí geologicky bohatý terén, jehož útvary mohou být staré až 3,6 miliardy let. To by nám mohlo potenciálně přinést odpovědi na důležité otázky planetární evoluce a astrobiologie," uvedl Thomas Zurbuchen, šéf vědeckých misí NASA. "Získání vzorků z této jedinečné oblasti bude znamenat revoluci v tom, jak smýšlíme o Marsu a jeho schopnosti uchránit život," dodal.

Vědci věří, že kráter o délce 28 kilometrů, kde má být deltové ústí pradávné řeky, mohl na místě shromáždit a uchovat staré organické molekuly a další potenciální známky mikrobiálního života, právě z vody a sedimentů, které proudily do kráteru před miliardami let.

Řeka se prý kdysi vlévala do zhruba 45 kilometrů širokého a přibližně 500 metrů hlubokého kráterového jezera. Jeho systém nabízí podle vědců mnoho slibných vzorků nejméně pěti různých druhů horniny, včetně jílů a uhličitanů, které mají vysoký potenciál zachovat známky minulého života.

Široká škála minerálů

Navíc materiál přenesený do delty z velkého povodí může obsahovat širokou škálu minerálů zevnitř i zvenčí kráteru. "O vědecké hodnotě těchto lokalit se ví již dlouho. Problémem však bylo v těchto místech vůbec přistát," řekl Ken Farley, projektový vědec pro misi Mars 2020. "Ale to, co bylo kdysi mimo dosah, je nyní možné díky pokrokům v technologiích pro let, sestup a samotné přistání na Marsu.

Při vývoji Marsu 2020 vědci vycházejí z velmi úspěšného vozítka Curiosity, které je na Marsu od roku 2012. Nový rover bude mít také hmotnost přibližně kolem jedné tuny a bude vybaven jaderným termoelektrickým generátorem.

Náklady projektu se mají pohybovat kolem 1,9 miliardy dolarů (43,3 miliardy korun), což je přibližně o 600 milionů dolarů méně než prostředky vynaložené na misi Curiosity, informoval web Spaceflight Now.

Startovací okno pro odlet Marsu 2020 ze Země se otevře 17. července 2020, na rudé planetě by měl přistát 18. února 2021.