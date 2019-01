Kancléřka Angela Merkelová se tentokrát návštěvy v Řecku bát nemusela. Atmosféra v Aténách byly pro šéfku německé vlády příznivá. Před pěti lety proti ní v Aténách masové protestovaly tisíce Řeků, mezi nimi fanaticky i dnešní premiér Alexis Tsipras, tehdy pouze lidr opozice radikálně levicové strany Syriza. V paměti zůstalo jeho heslo adresované kancléřce: „Go back, Mrs. Merkel!“

Od té doby ale uplynulo hodně vody a všechno je jinak. Od roku 2015, kdy Syriza převzala vládu v zemi, je z německé kancléřky nejlepší přítelkyně Alexise Tsiprase. Řecky premiér se z neposlušného revolucionáře změnil v realistického politika, který plněním úsporného programu dokázal Řecko podle statistik z krize letos v srpnu vyvést. „Dnes přijíždíte do úplně jiného Řecka. Země, která po překonání velkých těžkostí dokázala překonat krizi,“ vítal Merkelovou Tsipras. A za to od Merkelové dostal pochvalu.

Proti příjezdu Merkelové protestovala přes zákaz policie jen hrstka krajně levicových demonstrantů. Policie ale preventivně Atény přeměnila v nedobytný hrad a každý krok německé kancléřky hlídalo přes 2000 příslušníků speciálních jednotek s odstřelovači a psy.

Pro Merkelovou byl případ řecké krize osobní sázkou a kruté škrty prosadila přes odpor nejen v Řecku , ale i na domácí německé půdě. Do Atén přijela osobně poděkovat řeckému premiérovi za to, že program splnil na jedničku, mnohem pečlivěji než jeho předchůdci; socialisté a liberálové, které ve vládě vystřídal. Pochválila i Řeky za jejich oběti.

Merkelová Tsiprase ujistila, že jestliže splní poslední reformy, má tím zajištěnou pomoc i přátelství Německa. A to se týká i dohasínající uprchlické krize na hranici s Tureckem. „Budeme s vámi konstruktivně pracovat na zlepšení situace ve vaší zemi,“ ujistila Tsiprase kancléřka. To je pro stávajícího řeckého premiéra velké plus.

Podpora smlouvy s Makedonií

Tsiprasovi totiž hrozí rozpad vládní koalice, chystá se ho opustit nacionalistická strana Nezávislí Řekové. Ta se chystá v parlamentu hlasovat proti pro premiéra velmi významnou dohodu se Skopje o změně jména tohoto sousedního státu. A to znamená předčasné volby.

Německá kancléřka si ovšem stejně jako celá EU a USA přeje, aby smlouva byla ratifikována. A i z tohoto důvodů do Atén přijela. Smlouva má totiž podle Německa historický význam. Zajišťuje totiž stabilitu na Balkáně a zvyšuje roli Řecka v oblasti. Merkelová se proto snažila dosáhnout ujištěním, že smlouva parlamentem projde. „Řecko může hrát nyní důležitou roli v jihovýchodní Evropě,“ povzbuzovala Atény Merkelová.

Pravicová opozice ovšem vyhrožuje že smlouvu neodhlasuje, přestože politický má blízko k Merkelové Křesťansko demokratické unii. A je také otázka, zda podpora Merkelové pro Tsiprase, nebude na Řeky i nyní působit jako bumerang.

Soňa Dorňáková-Stamu (Spolupracovnice Deníku v Řecku)