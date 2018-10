Mexiko ohrožuje hurikán Willa, řítí se rychlostí přes 230 kilometrů v hodině

Podle amerického Národního centra pro hurikány (NHC) se střed hurikánu nachází 330 kilometrů jihozápadně od města Cabo Corrientes a pohybuje se severozápadním směrem. Informoval o tom server ABC News.

V přilehlých městech dostali lidé vážné varování „Očekáváme, že Willa zasáhne pobřeží Mexika s ničím účinkem,“ varuje NHC. Očekávat se dají čtyřmetrové vlny.

NEW THIS EVENING: Hurricane #Willa has rapidly intensified into a dangerous Category 4 #hurricane off Mexico's Pacific coast. Its maximum sustained winds have increased by 25 mph during the last three hours alone: https://t.co/GJFl1bF1v1 pic.twitter.com/1G32GVN0zs