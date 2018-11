Na migranty házející kameny střílejte, vzkázal vojákům ohledně hranic Trump

Americký prezident Donald Trump vzkázal vojákům, které poslal k mexické hranici, aby na migranty stříleli, pokud po nich budou házet kameny. Pár dní před volbami do Kongresu se tak snaží voličům nahnat strach z jihoamerických uprchlíků. Do Spojených států totiž míří kolona tisíců lidí ze zemí Střední Ameriky, zatím se nachází 1400 kilometrů od amerických hranic.

Karavana lidí mířících ze Střední Ameriky směrem do USAFoto: ČTK/AP

„Budeme to považovat za střelnou útočnou zbraň, není to velký rozdíl, když dostanete do hlavy zásah kamenem,“ prohlásil šéf Bílého domu ve svém předvolebním projevu.

U hranic s Mexikem je v Texasu, Arizoně a Kalifornii rozmístěno na sedm tisíc vojáků a policistů. Mají k dispozici helikoptéry a zatím hlídkují u hranic, přiblížila situaci CNN.

Trumpův návrh ohledně kamenů vyvolal ostrou kritiku mezi penzionovanými armádními špičkami. Aktivní vojáci jej ale kritizovat nemohou. „Byl by to nezákonný rozkaz,“ napsal bývalý generál Mark Hertling. Podle něj by žádný důstojník nenařídil střílet na člověka házejícího kameny.

Trump se později snažil svá slova opravit. „Neřekl jsem střílet,“ odpověděl šéf Bílého domu na dotaz novinářů.

Střílet nemohou

Jak vysvětluje agentura AP, vojáci sami o sobě nemůžou na nikoho útočit. Nemůžou také nikoho zatknout. Jejich hlavním úkolem je podpořit hraniční patroly. Jediný, kdo může vykonávat moc, jsou takzvaní pohraniční agenti. Vojáci ozbrojeni nicméně jsou, pouze ale na svou obranu.

Velitel operace Terrence O’Shaughnessy uvedl, že zatýkat migranty má právo pouze vládní Agentura pro cla a ochranu hranic (Customs and Border Protection agency). „Pokud dojde k násilným interakcím mezi vojáky a migranty, jsou vojáci vyškoleni na to, jak je řešit,“ řekl.

S Trumpem například nesouhlasil bývalý republikánský senátor a válečný veterán Chuck Hagel. „Mise je zbytečná, protože neexistuje žádná hrozba,“ řekl pro CNN.

Dvě karavany středoamerických migrantů, které nyní podle odhadů tvoří asi sedm tisíc lidí, jsou v současnosti asi měsíc pěší cesty od americké hranice. Většina z nich přitom pochází z Hondurasu, kde vládne chudoba a násilné gangy.