Na nádraží v Kolíně nad Rýnem se střílí. Na místě je i rukojmí

Policisté nařídili okamžitě vyklidit stanici. Společnost Deutsche Bahn oznámila, že s okamžitou platností přerušila provoz na nádraží do ukončení policejního vyšetřování. Přerušena je také doprava na tratích S-Bahn.

Přilehlé okolí včetně náměstí Breslauer Platz se bleskově vyklízí. Cestující musejí opustit nádraží. Podle Focus jsou na místě hasiči i policie.

Podle prvotních zpráv mělo dojít k výstřelům, přičemž na místě má být zraněná osoba. Tuto informaci však policisté nepotvrdili. Upozornili však, aby se lidé místu vyhnuli.

