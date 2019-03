Na Novém Zélandu začali dnes pochovávat první z padesátky obětí střelby ve dvou mešitách ve městě Christchurch. Podle islámské tradice by mrtví měli být pochováni co nejdříve, zde však musely být pohřební obřady odloženy kvůli identifikaci obětí, poznamenala stanice BBC na svém webu. Výstavba zvláštního hrobu na městském hřbitovu pro muslimské oběti zabrala úřadům čtyři dny, uvedla agentura AP.

Místní policie podle AP také zveřejnila prvních pět jmen z 50 obětí, čtyř mužů ve věku od 36 po 71 let a tříletého chlapce. Podle komisaře Mikeho Bushe policie dosud identifikovala a předala pozůstalým 21 těl. Doufá, že většinu obětí se podaří rozpoznat do konce dne. Policie podle BBC vyjádřila pochopení pro pocity frustrace, které zdlouhavá identifikace budí u pozůstalých, a přislíbila udělat vše, aby co nejdříve mohla vydat těla příbuzným.